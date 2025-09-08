Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos FC kiraladı!

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.

Yabancı kontenjanını azaltmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

F.BAHÇE DE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten de konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.

Transfer Bilgilendirme



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/BAlDrBOWBu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2025