        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos FC kiraladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos FC kiraladı!

        Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye kiraladığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.09.2025 - 13:15
        F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
        Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.

        Yabancı kontenjanını azaltmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.

        Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

        F.BAHÇE DE AÇIKLADI

        Sarı-lacivertli kulüpten de konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.

        Habertürk Anasayfa