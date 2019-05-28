30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1989 ile 1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Sarı-lacivertliler, vefat haberini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.
Fenerbahçe, Metin Aşık için ilk töreni 30 Mayıs Perşembe günü 14:30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde yapılacağını açıkladı.
Eski başkanın cenazesi daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ikindi namazına mütakip kılıanacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Öte yandan Fenerbahçe, Fener Ol kampanyası kapsamında bu akşam bir televizyon kanalında gerçekleştireceği #WinWin adlı programın da, Metin Aşık'ın vefatı üzerine ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.
Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun."
Fenerbhaçe'nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Galatasaray'dan da Metin Aşık ve Fenerbahçe için başsağlığı mesajı geldi. Sarı-kırmızıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanlarından Metin Aşık’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz."
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