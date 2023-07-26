FERDİ KADIOĞLU'NUN YERİ GARANTİ

Son 3 sezondur gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'deki yeri garanti. Adeta bir joker olan genç yıldız sağ bek, sol bek, kanat hatta orta saha da bile oynayabiliyor.