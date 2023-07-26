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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi! Fenerbahçe'de gündem yerli transferi: İşte yaşanan gelişmeler! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi: İşte yaşanan gelişmeler!

        Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. İlk etapta rotasını yabancı futbolculara çeviren Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de uygulanacak olan 8+3 kuralından dolayı yerli futbolcu transferine yoğunlaştı. Fenerbahçe'nin yerli transferinde de atağa kalkıp isimleri açıklaması bekleniyor. İşte gündemdeki isimler...

        Özer Çak
        ocak@haberturk.com
        Giriş: 26.07.2023 - 10:24
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        • 1

          Kadrosuna Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Szymanski, Becao ve Djiku gibi isimleri katan Fenerbahçe'de yabancı transferlerinin devam etmesi için yerli isimlere de ihtiyaç var.

        • 2

          Rotasını yerli transfere çeviren sarı-lacivertliler ilk 11'e direkt yazabileceği iki futbolcu arıyor.

        • 3

          FERDİ KADIOĞLU'NUN YERİ GARANTİ

          Son 3 sezondur gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'deki yeri garanti. Adeta bir joker olan genç yıldız sağ bek, sol bek, kanat hatta orta saha da bile oynayabiliyor.

        • 4

          MERT MÜLDÜR GÜNDEMDE

          Orjinal mevkisi sağ beke evrilse de İsmail Kartal, Ferdi'yi sol bekte oynatmak istiyor. Bunun nedeni ise sağ bek için Mert Müldür transferinin düşünülmesi. Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya 3.5 milyon euro önerildi fakat takımı 5 milyon euro'da diretiyor.

        • 5

          ZEKİ ÇELİK İÇİN YOKLAMA YAPILDI

          Fenerbahçe'nin sağ bek mevkiisi için düşündüğü bir isim Roma forması giyen Zeki Çelik. Sarı-lacivertliler, Zeki için Roma'ya fiyat sordu, yanıt bekleniyor.

        • 6

          26 yaşındaki savunmacı geçen sezon Jose Mourinho'nun ekibinde 34 kez sahaya çıkarken 1 asist yapmıştı.

        • 7

          A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan Zeki Çelik bugüne kadar 38 kez milli formayı giyerken 2 gol, 2 asist yaptı.

        • 8

          EN BÜYÜK HEDEF CENGİZ ÜNDER

          Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder transferi için kolları sıvadı. Sarı Lacivertliler, Cengiz transferini bitirmek için görüşmelere başladı.

        • 9

          CENGİZ ÜNDER'DEN AÇIKLAMA

          Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleri için konuştu. Cengiz Ünder, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

        • 10

          ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

          26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor.

        • 11

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.

          25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

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