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UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, ilk kez takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Cengiz Ünder, idmanda talihsiz bir olay yaşadı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelede kafasına krampon darbesi alan milli oyuncunun kafasında kanama meydana geldi.

Cengiz Ünder, sakatlık sonrası sosyal medyadan kafasının son halini paylaştı.

REKLAM Cengiz'in, "İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe" notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada etkileşim aldı. Cengiz Ünder'in kafasında hafif kanama olduğu ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

OSAYI VE BECAO'NUN DURUMU NETLEŞTİ Bu arada Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yeni transferlerden Rodrigo Becao'nun sağlık durumu belli oldu. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun bugün MR'ları çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı. Becao'nun Sumsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.