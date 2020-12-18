Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos ile cezalı Altay kafilede yer almadı. Elmacık kemiğinde kırık bulunan Harun Tekin, Altay'ın yokluğunda kadroya alındı. Harun'un maskeyle forma giyebileceği öğrenildi.

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