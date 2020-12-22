Fenerbahçe, rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan, kulübün açıkladığı ismin kendisi olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

OZAN TUFAN: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞIMA KAVUŞUP SAHADA OLMAK İSTİYORUM

Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."