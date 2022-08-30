Fenerbahçe, Tiago Çukur'un FCV Dender'e bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu 13 Temmuz'da Watford'tan transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.