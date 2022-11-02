Fed faiz kararını açıkladı

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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4.00 aralığına çekti.

Böylece FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde daha önce olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik ve insani olarak zorluk yarattığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.

HARCAMA VE ÜRETİMDE ILIMLI BÜYÜME

Son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilen karar metninde "İstihdamdaki artış son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi ile ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarının yansıması olarak yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.

'ARTIRIMLARA DEVAM' MESAJI

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"FOMC, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için hedef aralıkta devam eden artırımların uygun olacağını tahmin etmektedir. Komite, hedef aralığındaki gelecekteki artışların hızını belirlerken para politikasının kümülatif sıkılaşmasını, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır. Buna ek olarak, Komite, mayıs ayında yayınlanan bilanço küçültme planında açıklandığı gibi, elindeki Hazine tahvillerini azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir."

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