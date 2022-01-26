SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! Ocak ayı 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı sonucu ne oldu? - Faiz Kararı Haberleri

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Son dakika haberi... Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, karar metninde yakın bir zamanda faizleri artırmanın uygun olacağını belirtti. Tahvil alımlarının mart ayında sonlandırılacağını belirten Fed,bilanço azaltımının prensipleri üzerinde anlaştığını açıklarken bilanço daraltmaya ise faiz artışları başladıktan başlanabileceğini ifade etti.

Karar sonrası ABD 10 yıllıklarının faizini 1.80 üzerini görürken, ABD borsaları yüzde ilk etapta yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti ancak sonrasında kazancını geri verdi. Altın fiyatı ise yüzde 1.5 düştü.

Metinde ekonomik görünüme ilişkin olarak yeni virüs varyantları dolayısıyla da risklerin devam ettiği vurgulanırken ekonomi ve istihdamın güçlü olduğu, istihdam kazanımlarının da sağlam nitelikte bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine tırmanarak yüzde 7'ye çıkmıştı.

POWELL: MART AYINDA FAİZLERİ ARTIRMAK NİYETİNDEYİZ

Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında bilançoyu tahmin edilebilir şekilde daraltacaklarını belirterek mevcut koşulların öncekinden daha hızlı hareket etmelerini desteklediklerini kaydetti. Powell, istihdam piyasasını bozmadan faizleri artırmak için yeterli alanlarının olduğunu söyledi.

Powell, enflasyon risklerinin halen yukarı yönlü olduğunu ifade ederken "Mart ayında faizleri artırma niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Powell, "Ekonominin güçlü desteğe artık ihtiyacı yok. Varlık alımlarını durdurma zamanı geldi. Fed'in bilançosu olması gerekenden büyük, bilanço daraltmaya uygun gördüğümüzde başlayacağız. Şu an daha fazla bilgi veremiyorum" değerlendirmesinde bulundu.