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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı Ocak 2025 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararını duyurdu Ocak 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler sabit mi kaldı?

        ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararını duyurdu. 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2025 Ocak ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 22:01 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:10
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        • 1

          Son dakika FED ocak ayı faiz kararını açıkladı. FED Ocak ayı faiz toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...

        • 2

          FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

          Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Fed geçen ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

        • 3

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 4

          18-19 Mart 2025

          6-7 Mayıs 2025

          17-18 Haziran 2025

          29-30 Temmuz 2025

          16-17 Eylül 2025

          28-29 Ekim 2025

          9-10 Aralık 2025

        • 5

          2024 ARALIK FED KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

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