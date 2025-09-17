FED faiz kararını açıkladı Eylül 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayı faiz kararını gerçekleşen toplantının ardından açıkladı. 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı, küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Eylül ayı Fed faiz kararının açıklanmasının ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte, 2025 Eylül ayı FED faiz kararı...
Son dakika... FED eylül ayı faiz kararını açıkladı. FED eylül ayı faiz toplantısını 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi temmuz toplantısında FED politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in altıncı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti.
Böylece Fed 5 kez 'pas' demesinin ardından yılın ilk faiz indirim kararını aldı. 2024 yılında FOMC aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise bugüne kadar 'bekle-gör' anlayışını benimsemişti.
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ
28-29 Ekim 2025
9-10 Aralık 2025