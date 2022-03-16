TAHMİNLER YÜZDE 60'IN ALTINDA

ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın Fed Mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.