Yurtbaşı köyünde Kezban Alan'a (80) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kezban Alan'ın kızı Melike Alan (55) köylüler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının ardından yaptıkları incelemede Kezban Alan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melike Alan ise Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.