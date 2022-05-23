Feci ölüm! Yardıma koştu, uçurumdan düştü

İHA

Feci olay, Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Turizm çalışanı Seval (25)-Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti.

İHA'da yer alan habere göre akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, yolda mola verdi. İddiaya göre, kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de durdu. Arkadaşının çığlıkları üzerine, Recep Sarıcan'ın düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

SAHİL GÜVENLİK'TEN YARDIM İSTENDİ

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Recep Sarıcan iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca’ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.