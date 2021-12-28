Feci ölüm! Vinçten metro tüneline düştü

Olay, dün Gebze'deki bir metro inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Vinçte çalışan operatör Nail Tor, çimento aktarımı yaptığı sırada borunun çarpması sonucu dengesini kaybedip, tünele düştü.

DHA'nın haberine göre, 60 metre yükseklikten düşen Tor, hayatını kaybetti. Nail Tor'un cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.