Feci ölüm! Üzerine kaya parçaları düştü

Olayda komşusuna sebze fidesi götüren Fatma Kermen'in üzerine, İlküvez Mahallesi'nin Mollalı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

AA'da yer alan habere göre, tarım aracıyla bölgeden geçmek isteyen bir sürücü, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kermen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kermen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.