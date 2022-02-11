Olayda, inşaatta çalışanlar sabah gelince bekçi Hasan Ramadan'ı kulübede hareketsiz yatarken buldu.

DHA'nın haberine göre, işçilerin ihbarıyla inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ramadan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede, teneke içinde ısınmak için yaktığı odundan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Ramadan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Hasan Ramadan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.