Feci ölüm! Motosiklet, emniyet şeridindeki araca çarptı

Avcılar'da TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknikten gelen sürücü hararet yapan 41 AHP 197 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı.

O sırada emniyet şeridinde ilerleyen Bekir Can Bozkurt'un (32) kullandığı 34 DRD 272 plakalı motosiklet, duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Gelen sağlık ekipleri motosikletiyle savrulan Bekir Can Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oldu. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Bekir Can Bozkurt'un kumbarasındaki bozuk paraların yere savrulduğu görüldü.