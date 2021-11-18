İlçede özel bir şirket tarafından yapılan elektrik direklerinin yenilenmesi işi sırasında kopan tel, şirket çalışanlarından Canip Yıldız (41), Şerafettin C. (38) ile Mahmut D'nin (26) üzerine düştü.

AA'da yer alan habere göre, akıma kapılan işçilerden Canip Yıldız, hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Şerafettin C. ile Mahmut D. sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.