Olayda, Abdulgani Aykut (70) dalgıç pompasının elektrik bağlantısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.

AA'da yer alan habere göre, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan Aykut, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.