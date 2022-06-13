Feci olay! Sağanakla su dolan çukura düştü

Kentte sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun S.A. su dolu çukura düştü.

DHA'nın haberine göre suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan çocuğu fark edenler yardıma koştu.

Sudan çıkarılan Efsun S.A., ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Efsun S.A.'nın çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.