Feci olay! 90 yaşındaki kadın yangında mahsur kaldı

DHA

Yangın, saat 14.00 sıralarında bir binanın giriş katında başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları 112 Acil Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 4 katlı binanın giriş katındaki evde bulunan 90 yaşlarındaki Halime Soykan adlı kadını dumanların arasından çıkararak gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim etti.

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Evin salon bölümündeki bütün eşyaların tamamen yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni araştırılırken, komşuları yakından tanıdıkları yaşlı kadının kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.