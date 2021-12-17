DHA

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8´inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz´a yolun karşısına geçerken, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Muhammet Berat Büyükce

Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.