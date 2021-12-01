AA

Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan Anar Oruçoğlu (22), başka bir halatın çarpması sonucu gece saatlerinde denize düştü.

AA'nın haberine göre, gemi personeli, durumu Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirdi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Oruçoğlu bulunamadı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, sac yüklü geminin hava muhalefeti nedeniyle Bozhane Limanı'ndan çıkamadığını belirterek kopan halatı onarmak isteyen Azerbaycanlı bir personelin, başka bir halatın çarpması sonucu denize düştüğünü söyledi.

Öte yandan Azerbaycanlı personelin denize düşme anı, Ereğli Belediyesi Liman Hizmetleri Müdürlüğünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizin dalgalı olması nedeniyle öğle saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına ikindi vakti yeniden başlandı.Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki dalgıç personeli ve Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarın devam edecek.