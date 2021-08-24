Feci kaza! Emniyet şeridinde bekliyorlardı

İHA

Denizli'de emniyet şeridinde bekledikleri sırada freni patlayan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybederken, torunu yara almadan kurtuldu.

Feci kaza, önceki gün akşam saatlerinde Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Hatice Nitelik ve 10 yaşındaki torununun içinde bulunduğu araç, arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durdu. Bu sırada freni patlayan bir kamyon da, aynı yönde ilerlerken emniyet şeridine yanaştı.

Otomobilden çıkan Hatice Nitelik ve torunu süratle ilerleyen kamyonun altında kaldı. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar, yara almayan çocuğu kamyonun altından kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Hatice Nitelik’in hayatını kaybettiğin belirledi. Otopsi için morga kaldırılan Nitelik'in cenazesi, daha sonra Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.