Suriye uyruklu Musa Elyunus'un (32) kullandığı plakasız motosiklet, merkez Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre kazada, Elyunus ile motosiklette bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.