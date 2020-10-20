İHA

Kentte iddiaya göre, evde bulunan çocukların çakmakla oynaması nedeniyle bir anda yataklar alev aldı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kaldı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından kurtarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın sırasında duman etkilenen 3 çocuk ile anneleri ve bir itfaiye eri olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne G.G.'nin ise daha sonra özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Tedavisi devam eden G.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, görgü tanıklarından Ali Temel, yangını gördüğünü ve eve girerek diğer vatandaşlarla birlikte kadını ve çocukları dışarıya çıkardıklarını anlattı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.