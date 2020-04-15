Fatih Terim, kendisine yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Instagram hesabından bir canlı yayın yapan Fatih Terim şunları söyledi:

Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığını düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak inanıyorum ki yeni hayatlar, yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımlarımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız inşallah.

Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. Bunu da ülke olarak el ele atlatacağız inşallah. Hayatta her şeyin yeri bir şekilde doluyor, bir şey hariç: O da canımız. O yüzden lütfen, kendinize, sevdiklerinize bir şey olmaması için bu işi ciddiye alın. Tüm adımları ve korunma yöntemlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi bizim için ailesinden, kendinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın..