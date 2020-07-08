Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı sınırı kararını eleştirdi. Terim, kısıtlamaların gelişim getirmeyeceği belirterek şunları söyledi:
"Sağ olsun TFF, yabancı kuralını yeni açıkladı. Başka kulüpler 3-5 ay önce açıklamıştı. 8 Türk sahada olacak, bu algı yapılmıştı! Siz bilmiyor muydunuz? Bazı kulüplerin hazırlık içinde olduğunu biliyorduk, TFF de yeni açıklamış! Eğitim ve Geliştirme Departmanı var, acaba onlara sordular mı bilmiyorum. Sayın Nihat Özdemir böyle açıklamış, uyacağız. Dünyada kısıtlanarak hiçbir gelişme olmamıştır. Ama TFF en üst seviye, ne derlerse uyacağız. Oyuncu yerli - yabancı diye ayrılmaz. Son senelerde en çok oyuncu satılmış, stoperlerimiz dünya çapında. Demek geçen sene bu kural gelse, Ozan Kabak'ı satamayacaktık! Mesele yerli-yabancı değil! Mesele yetiştirme! Şimdi herkes hazırlansın hükmen mağlubiyetlere! Şimdi sayı oldu mu, olmadı mı diye çetele tutacağız! Arkadaşlar bu ülkede oyunculara 9-10 milyon euro bonservis bedeli verilmedi mi? Kural neyse uyacağız, ne yapalım!"
MAÇ YORUMU
"Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın. Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz."
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