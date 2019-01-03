Son dakika haberine göre Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kariyerlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Serdar Aziz, Instagram TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük bir mevzu da değil. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum"