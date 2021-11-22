Fas açıklarında 147 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Fas resmi ajansı MAP’ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin Avrupa’ya geçmeye çalışırken zor durumda kalan 147 düzensiz göçmene yardım ettiği belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu belirtilen haberde, aralarında az sayıda Asya ülkeleri uyruklu kişilerin de bulunduğu bilgisine yer verildi.

Düzensiz göçmenlere ilk yardım müdahalelerinin Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerde yapıldığı kaydedildi.

Haberde, düzensiz göçmenlerin daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Fas makamları, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

20 Kasım'da ise Akdeniz'de büyük bir trajedi yaşanmış, Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirilmişti.