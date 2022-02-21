Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler adliyeye götürüldü!

Son dakika haberler... Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları bitti. 8 şüpheli emniyetten çıkarılıp sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi´ne getirildi.

Polis ekipleri hastaneden geniş güvenlik önlemi aldı. 8 şüpheli ardından adliyeye götürüldü.