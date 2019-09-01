01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır" denildi.
Galatasaraylıların merakla beklediği açıklama geldi. Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Falcao'nun geliş saatini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelecek.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019
BİR BAKIŞTA FALCAO
TAM ADI: Radamel Falcao Garcia Zarate
DOĞUM TARİHİ: 10 Şubat 1986
YAŞ: 33
DOĞDUĞU İL: Santa Marta
UYRUĞU: Kolombiya
AYAK: Sağ
MEVKİ: Santrfor
BOYU: 1.77
PİYASA DEĞERİ: 10 milyon Euro
MİLLİ TAKIM: 88 maç 34 gol
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 39 maç 16 gol 2 asist
ÖNCEKİ KULÜPLER: River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea
RADAMEL FALCAO KİMDİR?
Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı.
Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı.
İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.
Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı.
2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.
Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.
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