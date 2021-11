Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı sonrası: Artık dur Erdoğan

HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Artık dur Erdoğan! Hemen seçim" ifadesini kullandı.

Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etmişti. İki lider toplantı sonrası yaptıkları açıklamada "Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerektiğini" vurgulamışlardı.

Kılıçdaroğlu, "Normalde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken, işlerini bırakmış TL'nin değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan kurum. Yasal olarak fiyat istikrarıyla yetkilendirilen bir kurum nasıl olup da seyirci pozisyonunda kalabilir. 128 milyar lirayı buharlaştırdılar, nereye gittiği belli değil. Bütün bunlara karşı bizim sorumluluğumuz var. Bu gidişe seyirci kalmak doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Çözüm üretsinler, ekonominin gidişi konusunda bir şeyler söylesinler, TL'nin erimesini nasıl eritecekler, birisi çıksın açıklama yapsın diyoruz, karşımızda duvar var. Bizler de sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Sonunda bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Saraydakilerin keyfi yerinde. TL eriyor, döviz yükselince seyirci kalıyorlar, gidişat konusunda nasıl çözeceksiniz sorduğumuzda karşımızda duvar var.

TL eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında, yoksul bir ülke görünüme kavuşmuş olacak, daha doğrusu o görünüme sahip olan bir ülke karşımıza çıkıyor. Fabrikaları, kurumları ucuzlamış, çok daha düşük dolarla tamamının satın alınacağı algısı ortaya çıkmış.

Böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla ekonomi yönetilemez. Kendilerine çağrı yapıyoruz; yönetemediğinizi biliyoruz, Merkez Bankası'nın ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum sadece Türkiye'de değil dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum; yönetemiyorsun, milletin sırtına daha fazla yük yükleme.

Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Yazıktır günahtır.Toplumun hangi kesimine sorarsanız sorun, esnaf, çiftçi, emekli,memur, işçi, apartman görevlisine sorun her yerden feryat çıkıyor. Gecikilen her gün topluma maliyeti arttırıyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Ülkemizi, insanını seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla çağrımızı yapıyoruz; ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır, günahtır. Bir an önce seçime gidin, yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin."