Kentte hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı çatılardan uçan malzemeler, araçlarda hasara neden oldu.

AA'da yer alan habere göre bir binanın çatısından uçan parçalar, taksi durağında park halindeki 2 taksinin üzerine düştü.

Çatıdan kopan bir demir parçası, Servet Taş'a ait 79 T 0260 plakalı aracın ön camından girip sol ön kapının altından çıkarak araca büyük zarar verdi.