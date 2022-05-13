Fabrikada gaz sızıntısı! 2 kişi hayatını kaybetti

DHA

Olay, saat 16.30'da Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

3 İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.

Yoğun gaza maruz kalan Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit (44) kaçmak için çıktıkları fabrika bahçesinde fenalaşarak yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 2 işçi de kurtarılamadı. Yoğun gaza maruz kalan 3 işçi tedavi için hastaneye sevk edilirken, 10 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.