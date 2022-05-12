Fabrikada feci yangın! 10 işçi tedavi altında

İlçede bulunan, endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde saat 14.00 sıralarında yangın başladı.

DHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.