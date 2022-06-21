Eyüpsultan'da yol kenarında patlayıcı bulundu!

Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.

AA'da yer alan habere göre, Göktürk Mahallesi'nde arıcılık yapan kişi caddede ilerlerken yol kenarında şüpheli paket görerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından paket, uzman ekiplerce imha edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.