Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen ve Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban'ın taciz ettiği 12 yaşındaki kız çocuğunun savcılık ifadesine Habertürk ulaştı.
TÜYLER ÜRPERTEN AYRINTILAR
"Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen Eyüp Fatih Şağban'ın sürekli tacizi, küçük çocuğun ifadesinde tüyler ürperten detaylarıyla yer aldı.
"BİR ŞEY ANLATMADIM, KORKTUM"
İstanbul'da imam hatip 7'nci sınıf öğrencisi olan 2008 doğumlu kız çocuğu, ifadesinde Sakarya'daki dergah evine temmuz ayında ailesiyle birlikte gittiklerini anlattı. Babasının tesisatçı olduğunu, 3 katlı evin bakımını yapmak için buraya gittiklerini anlatan mağdur çocuk, kendisinin de çay hazırlayıp servis ettiğini söyledi. Olay gününü "20.30-21.00 arasında çay istedi, ben de götürdüm. 'Herkes kapıyı çalarak girer, sen çalmadan da girebilirsin' dedi. Sonra bir şeyler daha istedi. İstediklerini getirmek için aşağı gittim. Tekrar yukarı çıktım. Üst katta ikimizden başka kimse yoktu. Bana bir şey demeden dudağımdan öptü. Ona tepki vermedim, bir şey söylemedim. Çünkü korkmuştum" sözleriyle anlatan kız çocuğu, Eyüp Fatih Şağban'ın bulunduğu kata her çıktığında kendisini öptüğünü ve annesine, babasına bunu söylememesi konusunda uyardığını anlattı.
"SESSİZ KALMAM İÇİN 100 TL VERDİ"
Daha sonra da uğradığı tacizleri detaylarıyla anlatan 12 yaşındaki çocuk, tacizcinin "Bu olaylar aramızda kalacak, insanlara ayıp olur" sözlerini aktardı. Bu sözler üzerine tacizcinin isteği ile kilitlediği kapıyı açarak annesinin yanına gittiğini ve ağladığını anlatan küçük çocuğun ifadesinde "Annem ne olduğunu sordu ancak o sırada anlatmadım. Başka bir şeyler uydurdum" dedi. Bitmeyen tacizleri anlatan küçük çocuk, ifadesine şöyle devam etti: "Annem o zamanlar kanser olduğu için ve üzülmemesi için, babamın da işleri çok yoğun olduğu için bu olayları onlara anlatmadım. Fatih bu olayları kimseye söylememem konusunda beni hiç tehdit etmedi. Yalnızca bana ilk olayın gerçekleştiği gün 100 TL verdi. Bana hediye olarak verdiğini söylemişti. Ancak bana göre sessiz olmam için verdi."
"BAŞKA BİR ÇOCUĞU DA TACİZ ETTİ"
Küçük çocuğun ifadesine göre tacizci sözde şeyh, dergahta 10 yaşlarındaki bir başka kız çocuğunu daha taciz etti. Mağdur çocuk, annesinin tutumu ile olarak da ifadesinde şunları söyledi: "Dergaha dua istemeye gelen kişiler erkek ve kadın olarak ayrı ayrı ancak toplu olarak bu kişinin yanına girerlerdi. Ben, annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Bunu annem ve arkadaşları da görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."
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