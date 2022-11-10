Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Son dakika EYT haberleri! İki bakanlıktan EYT açıklaması! 10 Kasım 2022 EYT ne zaman çıkacak?

Son dakika EYT haberleri! İki bakanlıktan EYT açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesine ilişkin açıklamalar ardı ardına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, EYT'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin sayın bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi. İşte EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş: 10.11.2022 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesine ilişkin yaşanan son gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'nin çıkış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, "EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte EYT düzenlemesinde son gelişmeler...

  • HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, EYT'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin sayın bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi.

     

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında da ''Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

    Bakan Bilgin, geçici taşeron ve emeklilikle yaşa takılanlar (EYT) konularına ilişkin "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu. 

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE STAJ BAŞLANGICI AÇIKLAMASI

    Bakan Vedat Bilgin daha önce yaptığı konuşmada staj başlangıcına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.