Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 59.4
düşüşle 2.2 milyon oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana sert düşüş kaydeden yabancı ziyaretçi sayısı martta yüzde 68, nisan ve mayıs aylarında yüzde 99, haziranda ise yüzde 96 geriledi.
Ziyaretçi sayısındaki düşüş temmuzda yüzde 86, ağustosta yüzde 71 oldu. Böylece eylülde bu yılın en yüksek aylık ziyaretçi sayısına ulaşıldı.
Bakanlık verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı ilk dokuz ayda ise yüzde 74.03 düşüşle 9.46 milyon olarak gerçekleşti.
Eylül ayında yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırayı 648 bin 742 kişi ile Rusya Federasyonu alırken, bu ülkeyi İngiltere,
Ukrayna, Bulgaristan ve Almanya izledi. Ocak-Eylül döneminde ise ilk sırayı 1.42 milyon ziyaretçi ile Rusya Federasyonu aldı. Almanya 912,749 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 9 Kasım itibarıyla tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleteceğini duyurdu. Almanya Ağustos ayında Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının düşük olduğu Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için vatandaşlarına uyguladığı seyahat uyarısını kaldırmıştı.
OTELLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HÂLÂ KAPALI
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yaptığı değerlendirmede, sektörün 2-3 aylık kısmi bir kımıldamanın ardından sonbaharla birlikte pandeminin de etkisiyle yeniden sakin bir döneme girdiğini belirtti. Hem şehir, hem de kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümünün halen kapalı olduğuna dikkat çeken Eresin, "Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak 2021'in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek" dedi.
Küresel veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı rapora göre, Eylül ayında Türkiye genelinde otel dolulukları 2019'un aynı ayına göre yüzde 39.6 azalarak ortalama yüzde 44.9 oldu. Ocak–eylül döneminde ise ortalama doluluk oranı yüzde 47.8 düşüşle yüzde 35.4 olarak gerçekleşti. Avrupa destinasyonlarında doluluk ortalaması ise eylülde yüzde 38.9, Ocak-Eylül'de yüzde 35.7 oldu.
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