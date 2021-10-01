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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığın Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatın, ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Muş, 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü ihracat performansının eylül ayında da sürdüğünü söyledi.

Muş, ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İhracatımız, geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz 212,2 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikayesinin artarak devam edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancım tamdır."

Muş, ocak-eylül döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Muş, ithalat verilerine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"İthalatımız, eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Ocak-eylül dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki 2021 yılı eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir."

Bir diğer önemli gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, ocak-eylül döneminde geçen yıla göre 7,5 puan artışla yüzde 83,3'e yükseldiğine dikkati çeken Muş, bir zamanlar bu oranın yüzde 50'li seviyelerde olduğunu belirtti.

Eylül ayında ise ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı ayına göre 12,2 puan artışla yüzde 88,9'a ulaştığını dile getiren Muş, dış ticaret açığının da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 32,4 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

"FİNANSMAN İMKANLARI TEMİN EDİLECEK"

Bakan Muş, hükümet olarak önemli başarılara imza atarken ihracatçıların gösterdiği özverinin farkında olduklarını belirtti.

İhracatçıların önündeki engelleri kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Muş, finansmana erişimin ihracatçıların en önemli meselelerinden birisi olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu noktada kolaylaştırıcı adımlar konusunda birtakım istişarelerde bulunduklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Neticede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2 hafta önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. İşte bu fon ile tamamen ihracat odaklı ve sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunuyor olacağız. İhracatı Geliştirme Fonu, ihracatımızda yakaladığımız seviyeleri daha da yukarıya taşıyacak finansman imkanlarını temin edecektir. Birçok farklı kurumun el birliğiyle ortaya çıkacak bu güçlü yapı sayesinde, ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracağız. Ben bir kez daha bu yeni fonun, ki biz buna kısaca İGF diyoruz, ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Benzer şekilde, ihracatçılarımıza finansman çeşitliliği sağlamak ve finansman kalitesini artırmak amacıyla Eximbank'ı yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Bu yeniden yapılandırma OVP'ye dahil edilmiş olup bu konudaki kanun değişikliği çalışmaları, halihazırda Meclis'imizin gündemindedir. Eximbank'ın yeniden yapılandırılmasıyla daha güçlü bir altyapıya sahip, daha rekabetçi ve nitelikli hizmet sunan bir kurum ortaya çıkacaktır."

İHRACATTA EYLÜL REKORU

2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 29,97 artarak 20 milyar 783 milyon dolar, ithalat, yüzde 12,18 artarak 23 milyar 386 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 19,90 artarak 44 milyar 169 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,9 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında ihracat 15 milyar 20 milyon dolar, Şubat 15 milyar 954 milyon dolar, Mart ayında ise 18 milyar 960 milyon dolar, Nisan ayında 18 milyar 762 milyon dolar, Mayıs ayında 16 milyar 461 milyon dolar, Haziran ayında 19 milyar 751 milyon dolar, Temmuz ayında 16 milyar 373 milyon dolar, Ağustos ayında 18 milyar 916 milyon dolar ve Eylül ayında ise 20 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşmıştı. İlk 9 ayda ihracat yüzde 36,0 artışla 160 milyar 979 milyon dolar oldu.

Enerji hariç olarak bakıldığında, Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,8 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise bu oranın yüzde 95,9 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise bu oran yüzde 84,3 seviyesinde.

12 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT-İTHALAT

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde (Ekim 2020-Eylül 2021), İhracat bir önceki döneme göre yüzde 27,51 oranında artarak 212 milyar 220 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,62 oranında artarak 256 milyar 604 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 oranında artarak 468 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 oldu.

EN FAZLA İTHALAT "HAM MADDE (ARA MALLAR)" GRUBUNDA

2021 yılı Eylül ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (18 milyar 257 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 1 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 93 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL "MOTORLU KARA TAŞITLARI"

2021 yılı Eylül ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını (2 milyar 75 milyon dolar), “Demir ve çelik” (2 milyar 28 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar” (1 milyar 819 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

2021 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 695 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 388 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 261 milyon dolar) izledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE DIŞ TİCARET

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,22 oranında, ithalat ise yüzde 11,73 oranında arttı.



2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 29,22 artarak 19 milyar 630 milyon dolar, ithalat, yüzde 11,73 artarak 22 milyar 350 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 19,28 artarak 41 milyar 980 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87,8 oldu.