MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz!

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Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık daha sonra, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.