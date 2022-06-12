Evlat vahşeti! Tartıştığı annesini vurdu

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.D.'yi tüfekle karnından vurdu.

İHA'nın haberine göre yaralanan talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genci ikna etmek için polisler uzun süre uğraştı. Çelik yelek giydiği görülen polisler bir süre sonra ikna ettikleri zanlıyı eve girerek gözaltına aldı.

Yaralı kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.