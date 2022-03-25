Evlat vahşeti! Babasını av tüfeğiyle öldürdü

AA

İddiaya göre ilçede yaşayan baba G.Ç. (66) ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Y.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre olayın büyümesi üzerine, Y.Ç. av tüfeği ile babası G.Ç'yi vurdu. 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen baba G.Ç. otopsisi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.