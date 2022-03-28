Evlat dehşeti! Hastanede annesini darbetti

İHA

Olay Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, kalp hastası olan eşi M.K.'nin (78) hastanede refakatçi olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K. iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin (48) saldırısına uğradı.

Annesini darbettiği iddia edilen H.H.K. hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları yaşlı kadını yerde yatar halde buldu.

HASTANEYE TEKRAR GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K. hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar babasının yanına gelen H.H.K., hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek annesinin kendisini yere attığını ileri süren H.H.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.