Everton'da ikinci Moyes dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Everton, David Moyes'u derhal geçerli olmak üzere yeni teknik direktörü olarak karşılamaktan mutluluk duymaktadır. David, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı 500'den fazla maçta çalıştırmasıyla Premier Lig'in en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor." denildi.

Moyes, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı çalıştırdıktan sonra Manchester United, Real Sociedad, Sunderland ve West Ham United ekiplerinde görev aldı.

REKLAM advertisement1

Everton, bu sezon oynadığı 19 maçta sadece 3 galibiyet alarak Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor ve düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor.

İngiliz kulübü geçen perşembe günü teknik adam Sean Dyche ile yollarını ayırmıştı.