Eurovision birincisi Ukraynalı şarkıcı Türkiye'de

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İlk cümlelerini Türkçe sarf eden Jamala'nın açıklamaları şöyle:

"Jamala: Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim aklımıza gelmezdi. 24 Şubat sabah saat 05.00 eşim beni Kiev üzerinde bomba saldırısı olduğunu söyleyerek uyandırdı. Baştan ne yapacağımı bilemedim. Kararsız ve perişan halde sığınaklara indik.

Akşam saatlerine doğru tüm Ukrayna kuşatılmış, farklı şehirlerde bomba sesleri duyuluyordu. Biz Kiev'den kaçmak zorunda kaldık.

"BİZİ TÜRKLER KURTARDI"

Biz sınıra doğru çıkmaya karar verdik. Romanya sınırına doğru geldik. Orada 20 saatlik bir sürçte, çok trafik olduğundan dolayı arabamız yavaş ilerliyordu. Sınıra ulaştığımızda sağ olsunlar bizi Türkler kurtardı. İstanbul'a sağ sağlim çocuklarla birlikte ulaştırdılar.

Tekrar burada Romanya sınırında karşılayan arkadaşlara seslenmek isterim. Perişan bir halde bizi çok iyi karşıladılar. Yiyecek teklif ettiler. Buradan da çok teşekkür ederim."

Ayrıntılar geliyor...