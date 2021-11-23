Euro TL kuru 23 Kasım Salı günü piyasaların açılmasıyla birlikte tarihi rekor kırıp 13 liraya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından dolar ve euro da yukarı yönlü seyir başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı...
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