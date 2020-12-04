Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 10 şüpheli Eskişehir, İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.